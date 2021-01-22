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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Barış Gündoğan   | 22.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü Fotoğraf: CHP / Alp Eren Kaya - AA

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Magro'yu parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi. 

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.

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