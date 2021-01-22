CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Magro'yu parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün eşlik ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.