CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dualarımız, can kaybının artmaması için
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sakarya'daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
#Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 3, 2020
"Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.