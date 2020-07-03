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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dualarımız, can kaybının artmaması için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dualarımız, can kaybının artmaması için

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sakarya'daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için."

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