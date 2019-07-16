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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın." dedi.

Ali Eyvaz   | 16.07.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur." dedi.

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