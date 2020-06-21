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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolasıyla "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Mümin Altaş   | 21.06.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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