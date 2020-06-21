CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolasıyla "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çocuklarının kahramanı cefakar babaların #BabalarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/Awsv3eTNXy— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2020