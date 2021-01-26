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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüştü.

Seval Ocak Adıyaman   | 26.01.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü

TBMM

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çelebi ile Aksoy'un imzasıyla, parti yönetimine ilişkin eleştirilerin yer aldığı bir mektup yayınlanmıştı.

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