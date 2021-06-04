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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü.

Barış Gündoğan   | 04.06.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı'yı kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Karadayı ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve AP Milletvekili İlhan Küçük'ten oluşan heyeti parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Bursa Milletvekili Yüksel Özkan eşlik etti.


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