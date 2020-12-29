Euro
9.05
Dolar
7.39
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Esin Işık   | 29.12.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşının yarın sabah burada olmasını bekliyoruz
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar EYT'lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor

CHP'den Sahte İçki Raporu: Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı tedbirlerin artırılması gerekmektedir

İsmet İnönü, vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

İsmet İnönü, vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı
Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye tüm insanlığın aşıya ulaşması için liderlik yapması çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye tüm insanlığın aşıya ulaşması için liderlik yapması çağrısı
AK Parti milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucudan vergi alınması' önerisine tepki

AK Parti milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucudan vergi alınması' önerisine tepki