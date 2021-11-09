CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bize düşen görev Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize düşen görev, ikinci yüz yılda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır." dedi.
TBMM
Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarının 10 Kasım olduğunu hatırlatarak, "Büyük bir liderin, büyük bir devlet adamının, dünya çapında bir liderin, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin, BM'nin dünya tarihinde önemli bir lider olarak tanıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. O bize dedi ki 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Her Cumhuriyet Halk Partili, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun, kadınıyla erkeğiyle kimsesiz hissedenlerin yanında olacak. Bu ülkede, bu topraklarda herhangi bir vatandaşımız 'benim sahibim yoktur, ben kimsesizim' diyorsa onun yanında Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz olacağız ve 'senin bu ülkede hakkın hukukun var' diyeceğiz, destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Gazi Mustafa Kemal'in savaş meydanlarından geldiğini ancak "Yurtta barış, dünyada barış" dediğini ve zorunlu olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu ifade ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, ülkenin bağımsızlığına büyük önem verdiğini kaydetti.
Atatürk'ün hedefinin Cumhuriyeti ve bağımsızlığı inşa etmek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, onun "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız" dediğini de hatırlattı. Kılıçdaroğlu, bu yüzden ekonomik bağımsızlığın değerine ilk kez işaret eden kişinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, "Bize düşen görev, ikinci yüz yılda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının miras bıraktığı güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Bunu yapacağız, hep birlikte Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.