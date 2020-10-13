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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bir üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa orada bir sorunumuz var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesine dair, "Bir üst mahkemenin verdiği karara, alt mahkeme uymayacağım diyorsa, orada bir sorunumuz var." dedi.

Aynur Ekiz, Seval Ocak Adıyaman   | 13.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bir üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa orada bir sorunumuz var Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesi ile ilgili, "Bir üst mahkemenin verdiği karara, bu anayasaya göre alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım.' diyorsa, orada bir sorunumuz var, orada bir çürüme var. O çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından da bir gazeteci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin kararına yönelik görüşünü sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." yanıtını verdi.

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