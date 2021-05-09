CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.