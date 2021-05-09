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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 09.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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