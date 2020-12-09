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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 09.12.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Schulz ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.

Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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