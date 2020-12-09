CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Schulz ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.
Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.