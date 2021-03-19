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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı ziyaret etti

Zeynep Rakipoğlu   | 19.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı ziyaret etti

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'a ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, Veysel Kılıç'ın Silivri'deki evine gelişinde, kapıda karşılandı. Kılıçdaroğlu, Veysel Kılıç ve ailesiyle sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aşı oldun mu?" sorusuna karşılık Kılıç, Kovid-19 aşısının birinci dozunu olduğunu söyledi.

Kılıç'ın yakınlarının "Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz." demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "O ayrı bir şey, ne olur bilmiyoruz. Orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmiş olması." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kılıç'ın evinden ayrılırken vatandaşlarla da selamlaştı.

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