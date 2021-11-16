CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu, "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, iktidara geleceklerini ancak bunun kendisine yetmediğini anlatmaya çalıştığı ve Türkiye için kaleme aldığını söylediği mektubu okudu.
Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşmenin, "yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek." anlamına geldiğini, yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Hukuk başka. Kim ne suç işlediyse, onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Onunla zaten helalleşmek imkansız. Hukuk onun hesabını soracak. Videoda da söyledim. Bir de medyada bazılarının, 'Ne güzel, muhalefet zaten kazanıyor, ne gerek vardı tüm bunlara.' demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar, bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi? Ben gelecekte, bu ülke çocuklarının, ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Böyle anılmak istiyorum. Ne stratejisi? Evlatlarımız, diyorum. Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz."
Sivas ve Kahramanmaraş mağdurları, Diyarbakır hapishanesi mahkumları, "mahalleleri gasp edilip sürülen" Romanlar, "varlık vergileri altında inim inim inlemiş azınlıklar" ve 6-7 Eylül olaylarının mağdurları, "mahkemelerde süründürülen" askerler ve aileleri, bugün Londra'ya göç etmiş en parlak genç beyinler, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ve Soma ile helalleşeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız, geçmişe baktıklarında, 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara.' diyecekler. Laik, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede yaşayan çocuklarımız, birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum dostlarım, bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu."
Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak
Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, bunu sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yetkinin bir kararnameyle Merkez Bankası'ndan alındığını ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulduğunu anımsattı.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapacaklarını vurgulayarak, apartman görevlisinin, manavın, esnafın, çiftinin sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Antalya'da özel halk otobüsü bileşenlerinin kendisini davet ettiğini ve sorunlarını aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, esnaf bakanlığı kuracaklarını kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda EYT'lilere ilişkin açıklamasını anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"(EYT'lilerin sorunu çözülmeli, 3600 ek gösterge çözülmeli, asgari ücret yükseltilmeli.) Sen onu benim külahıma anlat. Saraya anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsun. Gücün varsa, 'Bu üçü çıkmadan elimi kaldırmayacağım.' dersin. O zaman derim ki, gerçekten Cumhur İttifakı içinde MHP'nin bir ağırlığı var. Yapmıyorsa müdahale ediyor, derim. Sadece salı günü bir konuşma, ‘3600 ek gösterge çıkmalı.' 2022'nin sonuna attı Erdoğan, 'Çıkarmayacağım.' diyor. EYT’lilerin sorununu birisi 'Çözeceğim.', diğeri 'Çözmeyeceğim.' diyor. Nasıl bakıyorsun sen buna? 'Asgari ücret artsın.' Artsın, elinden tutan mı var? Hükümetin ortağısın. 'Ortağı değilim.' diyorsun ama koşulsuz ortağısın. 'Hiçbir beklentim olmadan sonuna kadar seni destekleyeceğim.' diyorsun."
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