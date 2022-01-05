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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa Tanju Bey de aday olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına ilişkin, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir." dedi.

Barış Gündoğan   | 05.01.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa Tanju Bey de aday olabilir Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden gazetecilerle JW Marriott Ankara Otel'de kahvaltıda bir araya gelerek, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından uyarı cezası almasının ardından CHP'ye yaptığı cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili uyarıya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Tanju Bey'in 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' açıklaması, olabilir herkes aday olabilir. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir. Bizim 'sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın' diye özel bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi yönettiği ilin hassasiyetlerini dikkate alarak zaman zaman politika yapıyor. Ona da saygı duymak gerekiyor."

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