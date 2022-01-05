CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa Tanju Bey de aday olabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına ilişkin, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden gazetecilerle JW Marriott Ankara Otel'de kahvaltıda bir araya gelerek, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından uyarı cezası almasının ardından CHP'ye yaptığı cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili uyarıya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
"Tanju Bey'in 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' açıklaması, olabilir herkes aday olabilir. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir. Bizim 'sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın' diye özel bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi yönettiği ilin hassasiyetlerini dikkate alarak zaman zaman politika yapıyor. Ona da saygı duymak gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.