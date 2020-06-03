CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 3, 2020
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim.”
Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini; memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız #NazımHikmetRan’ı saygıyla anıyorum.
Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini, memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.