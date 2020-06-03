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Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.

Barış Gündoğan   | 03.06.2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Nazım Hikmet'i ölümünün 57. yılında andı.

Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Anadolu insanını ve onların büyük mücadelesini, memleketi ve yaşamı, aşkı ve bağımsızlığı en güzel şekilde anlatan dizelerin yaratıcısı büyük ozanımız Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.


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