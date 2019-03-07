CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: CHP-İYİ Parti tabanları konsolide oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Yaptığımız anketlere göre, Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti tabanları tam anlamıyla konsolide oldu. Her iki partinin karşılıklı adaylarına destek en üst seviyede." dedi.
Ankara
CHP'nin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yaptığımız anketlere göre, Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti tabanları tam anlamıyla konsolide oldu. Her iki partinin karşılıklı adaylarına destek en üst seviyede. Tabanlarımız en üst koordinasyon ve birliktelikle 31 Mart'a yürüyor." dedi.
Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Millet İttifakı ve CHP olarak bütün seçim bölgelerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.
Geçmişteki meclis üyesi, belediye başkan adayları tartışmalarının sona erdiğinin altını çizen Torun, tamamen seçime konsantre olduklarını, saha çalışması arttıkça her geçen gün aldıkları oy oranlarının yükseleceğini söyledi.
Torun, birçok belediye başkan adayı gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara adayları Mansur Yavaş'ın da projelerini anlattıkça halk tarafından karşılık bulduğunu dile getirdi.
CHP'nin seçimlerde strateji olarak "sadece proje anlatmayı" benimsediğine dikkati çeken Torun, şöyle konuştu:
"Hiçbir tartışma ve polemiğe girmeme gibi bir strateji izliyoruz. Sadece projelerimizi anlatıyoruz, gerilimden uzak durma stratejimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adaylarımız, vatandaşlarla bir araya gelerek yerelde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bunun bir yerel seçim olduğunun unutulmaması gerekiyor. Biz, bir belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, muhtar seçeceğiz. Adaylarımız bire bir vatandaşlarla temas kurarak şehrin sorunlarını nasıl çözeceklerini anlatıyorlar ve kampanyalarını da bu minvalde sürdürmeye çalışıyorlar. Karşımızda bir devlet gücü var ama bizim adaylarımız da imkanları dahilinde ellerinde geleni yapıyorlar."
"Tabanlarımız millet ittifakına inanıyor"
Yapılan anketlerde Millet İttifakı'nın tabanda bir karşılık bulduğunun görüldüğünü ifade eden Torun, "Yaptığımız anketlere göre, Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti tabanları tam anlamıyla konsolide oldu. Her iki partinin karşılıklı adaylarına destek en üst seviyede. Tabanlarımız en üst koordinasyon ve birliktelikle 31 Mart'a yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ordu'da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ile çalışmalar yaptıklarını anlatan Torun, CHP örgütlerinin ve İYİ Parti teşkilatlarının birbirini iyi tanıdığını ve Millet İttifakı'na inandığını vurguladı.
Karşılıklı anlayış ve diyalog içerisinde kampanyalarının sürdüğüne dikkati çeken Torun, halkın, İYİ Parti ile CHP birlikteliğine olan teveccühünün artarak devam ettiğini kaydetti.
İnsanlara umut olmak istediklerinin altını çizen Torun, vatandaşların işsizlik ve ekonomik sorunlar altında ezildiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.