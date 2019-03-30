CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Bu ülkede barış içinde yaşayacağız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz hep birlikte bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Her yerde birlikte olacağız." dedi.
Ordu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aybastı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yarın sandığa gidileceğini anımsatarak, partisinin Aybastı Belediye Başkan adayı Özdilek Aydoğan'a destek istedi.
Yarın akşam Aybastı'da güneş doğacağına, martın sonunun bahar olacağına inandığını belirten Torun, "Bu bir yerel seçim. Size 5 yıl boyunca hizmet edecek, sorunlarınızı çözecek, aradığınız anda ulaşabileceğiniz bir kişiyi değerlendireceksiniz ama görüyorsunuz haftalardır ekranlarda, meydanlarda, maalesef sanki bu seçimden sonra her şey bitecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu doğru değil. Bir yerel seçim. Kaç yerel seçim geçirdik, hatırlayın." diye konuştu.
Sonuçta bir belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar seçileceğini anlatan Torun, "Onlar göreve başlayacak 1 Nisan'dan sonra ve bize hizmet edecekler. Çok kırıcı, çok üzücü ifadeler kullanılıyor. Bu dili asla kabul etmiyoruz, asla tasvip etmiyoruz. Biz hep birlikte bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Her yerde birlikte olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Torun, şehirlerde ve ülkede huzura ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Zor günlerden geçiyoruz. Hepiniz bunu yaşıyorsunuz ama bu seçimde bu süreci bize yaşatanlara lütfen bir uyarı yapalım. Bu bir yerel seçim. Diyelim ki, 'Ya bazı şeyler iyi gitmiyor, bazı konularda aksaklık var'. İnsan sevdiğini uyarmaz mı? İnsan sevdiğini ikaz etmez mi? İnsan yanlış olan bir şeyi düzeltmek için uyarıda bulunmaz mı? Gelin, 31 Mart'ta bir uyarı, ikaz yapalım ve diyelim ki, 'Bazı şeyler iyi gitmiyor, biz sizi uyarıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.