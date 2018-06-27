CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Bizim amacımız kavga ya da kirli siyaset değil, tamamen ülkemizin ve Ordu'muzun faydasına olacak çalışmalar yapmak olacaktır. Amacımız yapıcı muhalefet yapmak." dedi.

ORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'den Ordu milletvekili seçilen Mustafa Adıgüzel ile partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını ancak 24 Haziran seçimleri öncesi adil bir yarış olmadığını ileri süren Torun, "OHAL koşullarında Türkiye seçime gitti. Birileri devletin bütün imkanlarını kullandı. Bu noktada maalesef haksız bir seçim yarışı ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Seçmenin CHP'ye ana muhalefet partisi görevini yeniden verdiğini belirten Torun, seçim sürecinde kendilerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Torun, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların hizmetinde olacaklarına işaret ederek, "Üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz iktidar partisi tarafından verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek olacak." ifadesini kullandı.

Mecliste Ordu'yu iki milletvekili olarak daha güçlü şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla bundan sonra Ordu'yu ve Orduluların hakkını daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Bizim amacımız kavga ya da kirli siyaset değil, tamamen ülkemizin ve Ordu'muzun faydasına olacak çalışmalar yapmak olacaktır. Amacımız yapıcı muhalefet yapmak. Bunun da sözünü tüm halkımıza veriyoruz."



Muhabir: Hayati Akçay