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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 800'e yakın ilçede kongreler bitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şu an itibarıyla 800'e yakın ilçede kongrelerin bittiğini söyledi.

Hayati Akçay   | 21.01.2020
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 800'e yakın ilçede kongreler bitti

Ordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Torun, bir gazetecinin "Ceren Özdemir davasında mahkemenin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Acımızı hiçbir ceza dindiremez. Acımız çok büyük. Ama sonuçta adaletin tecelli etmesi de belki biraz üzüntümüzü hafifletiyor. Ceren'imizin katledilişi bütün vicdanlarda, bütün kalplerde acı yarattı. Bu olaya ailesiyle birlikte tüm Türkiye üzüldü, herkes ağladı. Suçlu akli dengesinin yerinde olmadığına, kendini haklı çıkarmaya yönelik belli ifadelerde bulunsa da mahkeme sonucunda bu suçu bilerek işlediği ortaya çıktı. Adalet yerini buldu."

Bir gazetecinin, merhum Rahşan Ecevit'in bir fotoğrafının altına Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz tarafından yazıldığı iddia edilen yoruma ilişkin sorusu üzerine Torun, "Ben böyle bir şeyin olduğuna da inanmak istemiyorum. Kendisinin bu konuda açıklamalarını bekleyeceğiz." dedi.

Torun, CHP'deki kongre sürecine ilişkin soruyu yanıtlarken de şu an itibarıyla 800'e yakın ilçede kongrelerin bittiğini aktardı.

Bu ayın 26'sı itibarıyla tüm ilçelerin biteceğini kaydeden Torun, "Ay başından itibaren de il kongreleri belli bir takvimde gerçekleşecek. Şubat ayı içerisinde bunlar bitecek. Ardından da 28-29 Mart'ta kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kongrelerin çok büyük olgunlukla ve demokratik bir ortamda geçtiğini ifade eden Torun, şunları söyledi:

"Elbette bazı yerlerde tek aday, bazı yerlerde ise birden fazla aday olabiliyor. Ama CHP sorumluluğunun bilinci içerisinde, üyesinden delegesine kadar artık Türkiye'yi yönetme iradesini ortaya koyarak bu sorumluluk ile hareket ediyor. Bir tek amacımız var, Türkiye'yi içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak. Yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak. İnşallah il kongrelerinin ardından 28-29 Mart'ta büyük bir şölen ve büyük bir coşkuyla iktidar yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İlk seçimde de iktidar olacağız."


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