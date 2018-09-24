CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifine ilişkin komisyon oluşturacaklarını belirterek, "Komisyon konuyu değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak." dedi.

Fotoğraf: AA/Metin Aktaş

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamayı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yurt dışında bulunması nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı.

MYK'de ağırlıklı olarak ekonomik krizi ve bunun gençler üzerindeki etkilerini değerlendirdiklerini belirten Salıcı, Türkiye ekonomisinin "saray ekonomisi" ve "halkın ekonomisi" olarak ikiye ayrıldığını, "saray ekonomisi"nde krizin olmadığını söyledi.

Halkın ekonomisinde krizin, yoksulluğun, borç yükünün, işsizliğin, güvencesiz çalışmanın, aile içi huzursuzluğun, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babanın, Şanlıurfa'da kendini yakan gencin olduğunu ifade eden Salıcı, şu anda katma değer vergisi (KDV) iadesini ödeyemeyen ancak KDV almayı sürdüren bir hükümetin bulunduğunu dile getirdi.

Salıcı, son 10 gün içinde Merkez Bankası'nın 625 puanlık faiz artışı yaptığını hatırlatarak, bunun tek seferde yapılan en yüksek faiz artışlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Sonrasında Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklandığını, Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geldiğini anımsatan Salıcı, "Son 10 gün içinde ekonomiyi doğrudan etkileyecek üç önemli karar alındı. Bunların sonucunda dolar kurunda anlamlı bir düşüş olmadı. Anlamlı bir düşüş olmamasının nedeni, ekonomi aktörlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkiye'deki ekonomi yönetimine olan güvenlerinin sarsılmış olması." diye konuştu.

Salıcı, son bir haftada üç büyük köklü ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini, Ankara Sanayi Odası'nın "200 milyar civarında KDV iadesi alacağımız var, bunun 40 milyar lirası sanayicilere ait. Bunlarla ilgili madem para ödemiyorsunuz, hiç olmazsa hazine kağıdı verin. Biz de bunları bankaya teminat olarak kullanalım." açıklaması yaptığını hatırlattı.

"Hiç kimse milli güvenliğe tehdit değil"

"Bir bakan çıkıyor, 'Türkiye'de aslında kriz yok, bunlar psikolojik.' diyor. Sayın Bakan'ın, konkordato ilan etmek zorunda kalan ayakkabı üreticileriyle muhatap olmasını temin etmek lazım." ifadesini kullanan Salıcı, krizin ne kadar psikolojik, ne kadar ülkenin yoksullaşmasına neden olan bir kriz olduğunun Bakan'a anlatılması gerektiğine işaret etti.

Kocaeli'nde çocuğuna pantolon alamadığı için İsmail Devrim isimli vatandaşın intihar ettiğini, Şanlıurfa'da işsiz İbrahim Emektar'ın kendini yaktığını belirten Salıcı, gerek milletvekillerinin gerekse de il başkanlarının Emektar'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

İsmail Devrim'in eylem yapmış olsa, bugünkü iktidar tarafından "hainlikle" suçlanmış olacağını savunan Salıcı, intiharı gündeme getirmek için gösteri yapanların gözaltına alındığını dile getirdi.

"Şu anda bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşımız, işsiz kalan hiç kimse, hiçbir yurttaşımız, yoksul insanımız, üretmek isteyen iş adamı hain falan değil. Hiç kimse de milli güvenliğe tehdit değil." diyen Salıcı, ortada milli güvenliğe tehdit haline gelmiş bir iktidarın olduğunu ileri sürdü.

"Kendisi yapsın bu ittifakı"

Salıcı, daha üç ay önce seçimden çıkılmış olunmasına rağmen, iktidarın millete anahtarı teslim etme vaktinin yaklaştığını ifade etti.

Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Kurduğumuz Cumhur İttifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulaklarımıza bir şey daha geliyor, bazı ilçeleri PKK'nın uzantısı partiye verip, büyükşehirde destek isteyenler var.' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Salıcı, "Sayın Bakanın kulağına kim ne fısıldıyor bilmem ama biz daha 3 ay önce Millet İttifakı yaptık. Millet İttifakı'nda İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP vardı. Hatırlatırım HDP yoktu. Eğer HDP'nin bir ittifak içinde olmasını bekliyorlarsa, eğer HDP'nin yerel seçimlerde bir ittifakla beraber olmasının doğru olduğunu düşünüyorlarsa Sayın Bakan kendisi yapsın bu ittifakı. CHP, herhangi bir şekilde bir ittifak görüşmesinin içinde olmadığını açıklamıştır." yanıtını verdi.

"MHP'nin af tasarısının" sorusu üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "Öncelikle affın içeriğini görmek lazım. Ondan daha önce bu af teklifini MHP yapıyor. MHP, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor önce ona bakmak lazım. İkincisi, af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup Başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar ve o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak." dedi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir trilyona yakın tazminat ödedi. Bu ödeme parti kasasından mı yapıldı?" sorusu üzerine Salıcı, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde TBMM'ye kendi mal beyanında bulunacak. Mal beyanında bulunduğunda, o paranın nereden ödendiğini görmüş olacaksınız." diye konuştu.

Muhabir: Mehmet Tosun