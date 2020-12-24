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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Konya İl Başkanımız görevinin başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin, "CHP olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. İl Başkanımız görevinin başında." dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 24.12.2020
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Konya İl Başkanımız görevinin başında

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." ifadesini kullanan Salıcı, benzer bir durumun da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştiğini aktardı.

Salıcı, "Osmangazi'de konunun muhatabı olan İlçe Başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak." bilgisini verdi.

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