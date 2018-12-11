CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, CHP-İYİ Parti ittifakına ilişkin, "Daha rahat yerel yönetimlerle iyi bir Türkiye'ye gidebileceğimiz kanaatindeyiz. Onun için de bu süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Volkan Furuncu

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamayı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yurt dışında bulunması nedeniyle, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı.

Parlamentoda bütçe görüşmelerinin başladığını anımsatan Salıcı, bütçede vatandaşa tasarruf önerilmesine rağmen sarayın ve TBMM'nin bütçelerinin arttığını belirtti.

Salıcı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 845 milyon lirayken, 2019'da bunun 2 milyar 818 milyon liraya, TBMM'nin bütçesinin ise 1 milyar 817 milyon liraya çıktığını ifade ederek, sağlık ve eğitim gibi katma değer yaratan yatırımlardan tasarruf yapılırken sarayın harcamalarında bir tasarrufun göze çarpmadığını savundu.

Bu bütçede toplam yatırımların 65 milyar lira olmasına rağmen, faize ödenecek paranın 117,3 milyar lira olarak öngörüldüğüne dikkati çeken Salıcı, şöyle konuştu:

"(Bizim faizle aramız kötü, Merkez Bankası bizim sözümüzü dinlemiyor, bankalar faiz oralarını düşürmeli) diye sürekli açıklama yapan, bazen kendi yetkisini kullanan Sayın Cumhurbaşkanının bütçedeki durumdan görüyoruz ki faizle arası gayet iyi. Faizcilere çalışan bir bütçe hazırlatmışlar. Bu bütçede işsiz, emekli, işçi, çiftçi için hiçbir şey yok. Toplumun dar gelirli, çalışmayan, ezilen kesimlerini bu bütçede rahatlatacak hiçbir şey yok ama saraydan ihale alan, havuz medyasını oluşturan müteahhitlerin buradan bol bol nemalandığını görüyoruz."

"İcralık vatandaş sayısı 1 milyonu buldu"

Vatandaşın 2002'de tüketici kredisi borcunun 2,2 milyar lirayken, BDDK raporuna göre bugün bunun 182 kat artarak 403,7 milyar liraya çıktığını belirten Salıcı, sadece 2018 Ocak-Ekim arasında icrayla muhatap olan vatandaş sayısının 1 milyonu bulduğunu, faiz harcamalarının 68 milyar liraya ulaştığını söyledi.

DİSK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre Türkiye'de 10 milyona yakın işçinin asgari ücret seviyesinde çalıştığını aktaran Salıcı, "Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı ortalama yüzde 7-10 arası. Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Bizim asgari ücretimizin seviyesi 'dünyanın ucuz iş deposu' olduğu söylenen Çin'deki asgari ücretle aynı seviyeye gelmiş durumda." dedi.

"Genel başkanlar görüşüyorlar"

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ne zaman görüşeceğine dair soruyu yanıtlayan Salıcı, "Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de büyük bir fayda var. Çünkü bu sürecin kolaylaştırıcısı olma ihtiyacına binaen bu görüşmeler yapılıyor. Ama şu anda planlanmış bir görüşme yok. Ama olabilir." dedi.

Görüşmelerin ne zaman biteceğine yönelik bir soruya Salıcı, şu yanıtı verdi:

"Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Görüşmelerde bazen tıkanmalar olur, 2 saat sonra başka görüşme yaparsınız o tıkanmanın aşıldığını görürsünüz. Bu tür şeyler olur bunlar bütün görüşmelerde olan şeylerdir. Siyasi partiler ortak bir noktada bir iş birliği ifade etmek istiyorlar. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir ki biz bundan kaçınırız. Burada önemli olan şey, siyasi süreç başladı. Yerel seçim süreci devam ediyor, olabildiğince hızlı bir şekilde ama toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde bunun sonuçlanmasını sağlamak."

"Tablo netleştiğinde açıklanacak"

İYİ Parti ile yapılan görüşmelerde ittifak yapılacak yerlerin netleşip netleşmediğine yönelik bir soru üzerine Salıcı, tablo netleştiğinde kamuoyuna bir açıklama yapacaklarını bildirdi.

Yapılan iddialara cevap vermenin görüşmelere zarar verebileceğine dikkati çeken Salıcı, "İçeriğine girmeden şunu ifade etmek mümkün; iyi niyetli bir çaba yürüyor. Biz yerel seçimlerde doğru yapılmış bir iş birliği ile daha rahat, daha özgürlükçü yerel yönetimlerle, daha iyi bir Türkiye'ye gidebileceğimiz kanaatindeyiz. Onun için de bu süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başka bir soruyu da yanıtlayan Salıcı, isimler üzerinden konuşmadıklarını belirtirken, isimler yerine işin genel gidişatı ve başarıya ulaşmasıyla meşgul olduklarını kaydetti.

Muhabir: Mehmet Tosun-Barış Gündoğan