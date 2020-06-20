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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan TARSİM açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, "Aşırı hava olaylarından zarar gören çiftçinin zararının giderilmesi için yapılacak yardımların TARSİM kapsamından çıkarılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Barış Gündoğan   | 20.06.2020
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan TARSİM açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yazılı açıklamasında, don ve dolu felaketinde Denizli'de 55 bin 740 dekar alanda 3 bin 511 üreticinin zarar gördüğünü belirtti. 

Tarımın sürdürülebilirliği için tek bir çiftçinin bile feda edilemeyeceğine vurgulayan Karaca, Bakanlığın zarar gören çiftçinin zararını tanzimi için uğraşmak yerine, TARSİM dışında kalanlara yardım yapılmayacağını açık açık itiraf ettiğini savundu.

Bu itirafın sadece Denizli'deki çiftçileri değil, ülkenin dört bir yanında aşırı hava olaylarından zarar gören çiftçileri de etkilediğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"TARSİM kapsamına girmeyen çiftçilerin zararı ne olacak? Bakanlık aşırı hava olaylarının sorumluluğunu çiftçiye yüklüyor. Açıkça sigorta yaptırmadıysan sana yardım edemem diyor. Borçları yüzünden sigorta yaptıracak parayı bulamayan, sigorta yaptıramayan üreticiyi çaresiz bırakıyor. Aşırı hava olaylarından zarar gören çiftçinin zararının giderilmesi için yapılacak yardımların TARSİM kapsamından çıkarılması, sigorta yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın zararının giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

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