CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bu seçimler önümüzdeki genel seçimleri de etkileyecek. Yerel seçimler geçmişimizi yaşatmak için önemli." dedi.

MALATYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberindeki CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ile partisinin Hekimhan ilçe binasında düzenlenen yerel seçim değerlendirme toplantısına katıldı.

Türkiye'nin ekonomik sorunlarla boğuştuğunu savunan Ağbaba, AK Parti'nin söylemleriyle halkı kandırdığını öne sürdü.

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Ağbaba, "Bu seçimler önümüzdeki genel seçimleri de etkileyecek. Yerel seçimler geçmişimizi yaşatmak için önemli. Bugün her şeye rağmen 29 Ekim'i 19 Mayıs'ı kutlayabiliyorsak bunları da az sayıdaki CHP'li belediyelere borçluyuz." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu ifade eden Ağbaba "1990'lı yılları hatırlayanlar bugünleri hatırlamıyor. Yapılan araştırmalara göre en başarılı 10 belediyenin 10'u da CHP'li belediye. 1994'teki çöp yığınını hatırlıyorsan gel bunu da hatırla." dedi.

Muhabir: Yusuf Cahid Çavdar