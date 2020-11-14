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Politika

CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Lale Köklü Karagöz   | 14.11.2020
CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hatay

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile bazı milletvekilleri, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, her gün sahada olacaklarını söyledi. Milletin erken seçim istediğini savunan Öztrak, "Millet, artık 'Bir an önce önüme sandık gelsin' diye bekliyor. Biz daha geçen seçimin yapıldığının ertesi sabahı örgütlerimizle, genel merkezimizle seçime hazırdık. Erken seçime hazırız. Millet 'sırtımdaki yükü daha fazla arttırmasınlar' diye erken seçim istiyor, notlarını veriyor." diye konuştu.

"Ülkenin meselelerini çözmeye talibiz"

Heyet daha sonra, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) iş insanlarıyla toplantı yaptı.

Öztrak, buradaki sunumunda, Türkiye'nin ekonomi yönetimini eleştirerek ülkenin uzunca bir süredir buhranda olduğunu ileri sürdü. Hukuk devleti ve demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet ve sürdürülebilirliği kapsayan 4 ayaklı stratejiyle Türk ekonomisinin düzelebileceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu sıkıntıdan çıkabilmesi için yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyacı var. Biz de kadrolarımızla bugün buraya bir kısmını getirdiğimiz arkadaşlarımızla 'Ülkenin meselelerini çözmeye talibiz' diyoruz. Bizim yaklaşımımız, 'Bu 4 ayaklı strateji olmadan bu ülke bu krizden, sıkıntıdan çıkmaz' diyoruz."

Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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