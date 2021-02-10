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Politika

CHP Dış Politika Danışma Kurulu şubat ayı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu şubat ayı toplantısına başkanlık etti.

Barış Gündoğan   | 10.02.2021
CHP Dış Politika Danışma Kurulu şubat ayı toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Kurul'un şubat ayı toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra
eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, Osman Korutürk ile eski milletvekilleri Haluk Koç, Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Şükrü Elekdağ ve Hüseyin Pazarcı katıldı.

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