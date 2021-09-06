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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
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Politika

CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, MYK'de oybirliği ile karar verdik" dedi.

Merve Yıldızalp   | 06.09.2021
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti

Ankara

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar alındı mı?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak, Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oybirliği ile karar verdik."

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