Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
102,733.40
Altın
1,335.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de
logo
Politika

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Alp Özden  | 21.02.2019
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

TBMM

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?

Benzer haberler

Deniz Baykal bugün yemin edecek

Deniz Baykal bugün yemin edecek

'216 bin bireysel başvurudan 176 bini sonuçlandırıldı'

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

'Kaset komplosu' davasında ara karar

'Kaset komplosu' davasında ara karar
Gizli tanık FETÖ'nün kaset kumpasının detaylarını anlattı

Gizli tanık FETÖ'nün kaset kumpasının detaylarını anlattı
Kaset komplosu davasına devam edildi

Kaset komplosu davasına devam edildi