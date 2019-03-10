CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: Ekonomik projelerimizi öne aldık
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, "Bizim birinci gayemiz insanın mutlu olmasıdır, öncelikle insanların karnı doyacak. Bu nedenle ekonomik projelerimizi öne aldık." dedi.
Ankara
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin Eryaman'daki açık hava toplantısında konuştu.
Yavaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla kenti yöneteceğini söyledi.
Yavaş, büyük bütçeli projeleri vatandaşın fikrini almadan hayata geçirmeyeceğini, Ankaralıların parasını "çılgın projelere" harcamayacağını belirtti.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de vaat ettiği çılgın projeleri arasında yer alan "Şehr-i Derya" projesini gerçekleştiremediğini öne süren Yavaş, "Ankara'ya gelince 'Kayseri'de ne vaat ettiysem hepsini yaptım.' diyor. Şehr-i Derya projesini arıyoruz bulamıyoruz." diye konuştu.
Ankara için Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel yüz proje hazırladıklarını ifade eden Yavaş, bu projeleri rakibi Mehmet Özhaseki'nin proje olarak kabul etmediğini kaydetti.
Yavaş, Türkiye'deki ekonomik sorunların Ankaralıları da etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Ankara'da da ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ekonomik sıkıntı var. Bir an evvel Ankara'da ekonomiyi nasıl kalkındırır, üretimi arttır, daha az işsiz insan bırakırız diye bu konudaki projelerin hepsini öne aldık. Bizim birinci gayemiz insanın mutlu olmasıdır, öncelikle insanların karnı doyacak. Bu nedenle ekonomik projelerimizi öne aldık."
Yavaş'a etkinlikte, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, İYİ Partili ve CHP'li bazı milletvekilleri de eşlik etti.
"Vatandaşa sormadan bir yatırımda bulunmayacağım"
Yavaş, partisinin Pursaklar'daki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada ise Ankara'da belediye başkanının iktidar partisinden olmasının 17 yıldır kente fayda sağlamadığını belirtti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in projelerini hayata geçirirken tek başına karar aldığını, kendisinin ise vatandaşa sormadan bir yatırımda bulunmayacağını anlatan Yavaş, "Yanlış bir şeydi, çok eleştirdik ama dinletemedik. Ankapark ile Çinlileri, yurt dışından yıllarca ağaç getirerek, Hans'ı ve George'u zengin etti. Oysa Ankara'nın civarı her türlü bitki ve çiçek ekilmeye elverişlidir. Çiftçi Ahmet, Mehmet, Kemal amcalar var iken, niye elin Alman'ını zengin edelim? 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. İlk geldiği zaman fidanları dikseydi, 25 yılda her tarafımız orman olurdu." diye konuştu.
Kızılay-Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak metro hattının Pursaklar'dan geçeceğini vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinde bu hattı hizmete sokacağını ifade etti.
Pursaklar'daki sorunları çözerek, yaşam standardını yükselteceklerine işaret eden Yavaş, "Yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Onların servis ücretini belediye olarak biz ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler vasıtasıyla okuldan geri kalan zamanlarda öğrencilerin çok iyi yetişmesini sağlayacağız. Kütüphane, kreş, ailelerin oturabileceği bir yeşil alan yok. Adeta burası otele dönmüş. Proje denildiği zaman beton anlıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
"İftiralara başladılar"
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşın içerisine çıkıp, gezmeye cesaret edemediğini öne süren Yavaş, şunları söyledi:
"Salon toplantıları ile işi geçiştiriyor. Bir çıksa Ankara'nın içerisine vatandaşların dertlerini daha iyi görecek. Çıkamayınca gördüler ki seçimi kaybediyorlar. Sonrasında ise Mansur Yavaş, 'Belediyelere PKK'lıları alacak', diye iftiralara başladılar. Bizlere yakışan iftira atın. PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz. Bunu dedikten sonra da sanki başkası söylemiş gibi kendi söylediğini yasaklatan dünyada bir başka örnek yoktur."
Yavaş, korumalarının olmadığını belirterek, "Bana direkt ulaşabilirsiniz. Bu arkadaşımızda (Özhaseki) bir alışkanlık var. Programlara 15-20 tane devletin koruma polisi ile gidiyor. Önce toplantı yapacağı salonları polis köpekleri arıyor. Arkasından içeri girdiği zaman bir de 'yaklaşmayın' diye şerit koyuyorlar. Yarın o makama gelirse, hanginiz derdinizi anlatabileceksiniz? Boş laflara inanmıyoruz. Ankara'ya bereket ve huzur getireceğimize inanıyoruz." dedi.
Etkinliğin ardından Pursaklar İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yavaş'a, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Burgaz eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.