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Politika

CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da yapılacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan kurultay çağrısına göre, olağan kurultay 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.

Meltem Öztürk   | 24.06.2020
CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da yapılacak

TBMM

CHP 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da yapılacak.

CHP'nin kurultay tarihi ve kurultayın gündemi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan kurultay çağrısına göre, kurultay 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanacak.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak kurultayda, ilk olarak Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak.

Çalışma ve Hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi, okunup görüşüldükten sonra oylanacak.

Daha sonra Genel Başkanlık seçimine geçilecek. Genel Başkan'ın belirlenmesinin ardından delegeler, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere sandığa gidecek.


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