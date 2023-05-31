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Politika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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