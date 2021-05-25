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Politika

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Sinan Uslu   | 25.05.2021
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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