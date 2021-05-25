Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
TBMM
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