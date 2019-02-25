Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birtakım ziyaretler için geldiği Karaman'da, İsmet Paşa Caddesi'nde iş yerlerini gezdi, esnafla buluştu.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kurum, burada vatandaşlarla sık sık sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Vatandaşlara bez torba da dağıtan Kurum, çocuklara oyuncak verdi. Daha sonra Karaman Kalesi'nde incelemelerde bulunan Kurum, kale hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 40 ilde 100 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurum, bu ziyaretlerde yerel yöneticilerle, şehirde yaşayanların sorunlarını, yapılaşmayı, kentsel dönüşümü, millet bahçesini içeren projeleri istişare ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun şekilde çalıştıklarını anlatan Kurum, bu sistemle hızlı şekilde karar alındığını vurguladı.

Kurum, şehirlerin 50 ve 100 yılını planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke çapında yaptığımız mekansal stratejik planımız var. Bunu da çok önemsiyoruz. Tüm şehirlerin büyüme öngörüsünü, nüfus artışını, turizm, tarım, tekstil ve ulaşım yolları, mekansal strateji planı içerisinde yer alıyor. Artık şehirde sanayi tesisi yaptığımızda, 'bunu niye buraya yaptık' demeyeceğimiz uygulamaları yapmak istiyoruz. Buna ilişkin çalışmamızı süratle bitireceğiz. 2019'un sonuna geldiğimizde Türkiye'mizin bir ulusal stratejik planı olacak. Ulusal stratejik planın altında da şehirlerin kendi içindeki kentsel dönüşümü, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri, altyapı ve üstyapı anlamında şehrin ihtiyacı olan projeleri planlayarak, önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte vatandaşın isteği ve şehrin talebi doğrultusunda, öncelik sırasına göre bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz."

Karaman'a millet bahçesi

Karaman için güzel ve önemli projeleri olduğunu anlatan Kurum, belediye alanında 300 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını aktardı.

Kurum, kent merkezinde turizm ve istihdamı artıracak önemli bir projeyi hayata geçireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tapucak dediğimiz alanda ecdadımızın bize bıraktığı tarihi yapıları korumak suretiyle burada bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bu projeyi de ikiye ayırıyoruz. Birincisi, riskli binaların olduğu alanlar. İki, tarihi alanların öne çıkacağı, turizmi ve istihdamı artıracak dönüşüm alanları. Buna ilişkin de Tapucak bölgesi bizim için önemli bir proje. Bunu da birlikte yürüteceğiz. Aktekke Kent Meydanı Projesi var. Burada başkan sağ olsun kamulaştırma işlemini bitirdi. Biz de Karaman'a, Aktekke'ye bir millet bahçesi kazandıracağız. Şehrin merkezinde 262 bin metrekarelik alanda kaleyle birleşik, merkeze kadar uzanan bir millet bahçesi olacak. Bunun imalatını da TOKİ gerçekleştirecek."

Toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ile Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Karaman OSB Müdürü Süreyya Peker, Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ve iş insanları katıldı.