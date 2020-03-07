Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadeleyle geleceğimize sahip çıkıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz." dedi.
Konya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz." dedi.
Kurum, "İsmini bile anmaktan hicap duyduğum bir şahsın gazi Meclisimiz çatısı altında Cumhurbaşkanımıza ve milletimize ettiği hakareti milletimiz unutmayacak. Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak. Hukuk önünde de hesap verecek ve yargılanacaktır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.