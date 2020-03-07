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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadeleyle geleceğimize sahip çıkıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Abdullah Doğan   | 07.03.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadeleyle geleceğimize sahip çıkıyoruz

Konya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz." dedi.

Kurum, "İsmini bile anmaktan hicap duyduğum bir şahsın gazi Meclisimiz çatısı altında Cumhurbaşkanımıza ve milletimize ettiği hakareti milletimiz unutmayacak. Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak. Hukuk önünde de hesap verecek ve yargılanacaktır." diye konuştu.

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