Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
#17Agustos1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 17, 2020
Kurum, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı temenni etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.