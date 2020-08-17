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Bakanlar Soylu ve Kurum, İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katılıyor
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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 17.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı temenni etti.

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