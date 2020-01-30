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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarlı konutları deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz." dedi.

Sema Kaplan   | 30.01.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarlı konutları deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz

Elazığ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ'da fahiş kira artışı iddiasıyla ilgili de "Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak" diye konuştu.

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