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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık şehirde hiçbir şekilde at arabacılığı yapılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keşan'da "At arabaları triportöre dönüşüyor" projesi programına katıldı.

Gökhan Zobar,Hakan Mehmet Şahin   | 10.03.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık şehirde hiçbir şekilde at arabacılığı yapılmayacak

Edirne

Bakan Kurum, Keşan Belediyesi önünde düzenlenen program öncesi roman vatandaşlarla sohbet etti.

İstek ve talepleri dinleyen Bakan Kurum, daha sonra roman vatandaşlara hediye edilen triportörlerden birine binerek aracı inceledi.

Belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşları da selamlayan Kurum, Keşan için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Şehirlerin ihyası için çalıştıklarını, vatandaşların rızasıyla yapılması gereken hizmetleri ve işleri yapmaya gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Keşan'da roman kardeşlerimiz hem ticaret yapmak hem de taşımacılık yapmak üzere at arabalarını kullanıyordu. Doğayı ve hayvanları korumak için bu at arabalarının yerine 104 tane triportör hediye ettik. Artık ne çevremize ne doğamıza ne de hayvanlarımıza zarar vermeyelim istedik. Bu projeyi inşallah gerçekleştirmiş olduk. Artık şehirde hiçbir şekilde at arabacılığı yapılmayacak. Hem doğamıza hem hayvanlarımıza zarar gelmeyecek. Bizim doğaya hayvanlarımıza sahip çıkmamız çok önemli. İnşallah biz projemizle artık Keşan sokaklarında taşımacılık işlerini atlarla değil triportörlerle yapacağız. Hiçbir şekilde at arabası görmeyeceğiz. Atları da çiftçilerimize bedelsiz olarak vereceğiz. Sizler de istediğiniz zaman atları gidip görebileceksiniz. Bizler Keşan'a farklı ve güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Kunduracılar Çarşısı ve Keşan Meydanı'nda incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti.



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