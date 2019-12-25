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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Adana'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından hasar gören binalarda Valilik koordinesinde ekiplerin tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede vatandaşların yaralarını saracaklarını belirtti.

Muhammed Boztepe   | 25.12.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  Adana'da iki günden bu yana etkili olan sağanak sonucu meydana gelenlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Adana'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından hasar gören binalarda Valiliğimiz koordinesinde bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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