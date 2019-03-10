Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz"
Tekirdağ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi.
Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in 100. Yıl Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.
Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığına işaret eden Kurum, "Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik. Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık kaynağında ayrıştırıyoruz." diye konuştu.
Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde 70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz."
"Kentsel dönüşüm hızlanacak"
Kurum, Ergene Havzası Koruma Eylem Planının tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çekerek, "Ergene ve Çorlu nehirlerini temizlemek adına tam 5 milyarlık liralık projeyi başlattık. Bu proje çerçevesinde 5 atık su arıtma tesisi ve bu arıtılan suların denize deşarjını içeren projenin yüzde 80'i tamamlandı. 2020'de projeyi tamamlayıp Ergene ve Çorlu nehrinde hiçbir kirliliğe sebebiyet vermeyecek süreci başlatmış olacağız." ifadesini kullandı.
Bakanlık olarak önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu aktaran Kurum, "Tüm ülkede baktığımızda topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesi. Nüfusumuzun da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Bu acıları tekrar yaşamamak için kentsel dönüşümü süratli bir şekilde yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Kurum, konuşmanın ardından seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Kurum, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan'ın Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.
"Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çorlu 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, eğitimden sağlığa, sanayiden şehirciliğe kadar çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatarak, Türkiye'de kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.
Türkiye'de bugüne kadar depremlerde 82 bin vatandaşın hayatını yitirdiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:
"En son deprem bile olmadı, Kartal'da bir bina maalesef yıkıldı. O binanın altında tam 21 canımız gitti. Analarımız ağladı, 21 ocağa ateş düştü. 5 gün oradaydık. Başka acılar yaşanmasın, başka ocaklara ateş düşmesin istiyoruz. O yüzden bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapmak zorundayız. İşte bu çerçevede 81 il valimize genelge gönderdik ve 'o şehirde ne kadar riskli alan varsa bize tespit edip gösterin' dedik. Yılda 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz."
Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını aktaran Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi de zillet ve illet ittifakını kurdular, terör örgütünün uzantılarıyla kol kola girdiler." dedi.
Akçay CHP seçim irtibat ofisi açılışında CHP'li bir belediye başkan adayının mikrofonu açık unutarak konuştuğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"Yaptıkları miting esnasında mikrofonu açık unuttular ve Kürdistan diyalogları ortaya çıktı. Birisi diyor ki 'bizim oy Kürdistan'a', CHP'li aday da diyor ki 'bize verecekler demektir.' Yani Kürdistan'a gidecek oy onlara gidecekmiş. Sela okuyan hocamızla ilgili de ağza alınmayacak sözler ediyorlar. HDP ile yaptıkları ittifakı, hem de inancımıza olan saygısızlıkları ortaya çıkıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti budur. Seçimi kazanmak için her kirli ittifakı denediler, şimdi de denemeye devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine bu ülkeyi vermedi, inşallah 31 Mart'ta da vermeyecektir."
Etkinlikte AK Parti Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Elçili de projelerini anlattı.
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