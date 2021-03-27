Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çelik'ten Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki göstererek, "Sayın Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi." dedi.

Barış Gündoğan   | 27.03.2021
Çelik'ten Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılığın söz konusu olduğunu ancak Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını gördüklerini belirtti.

"Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olmak temennimizdir ancak Macron'un Türkiye’yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Çelik, Macron'un her defasında "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını bildirdi.

Bu yaklaşımın, Macron'un evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koyduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Macron'un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal ve sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir. Macron'un hedef aldığı 'Diyanet', demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir. Fransa’daki Müslüman toplumu, Avrupa kültürüne, Fransa’ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sayın Macron’un kullandığı dil ise maalesef Avrupa’daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir.

Sayın Macron’a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bini geçti
Kovid-19 salgınında günlük vakalar Batı Şeria'da düşerken Gazze'de ise yükselişe geçti
Almanya'da son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da şu ana kadar 161 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı

Benzer haberler

Çelik'ten Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi

Çelik'ten Macron'un DİB ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi

Fransa'da Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu 'ayrılıkçı' yasa tasarısı konusunda uyardı

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi

Macron'a, Ruanda soykırımına ilişkin sunulan rapor Fransa'nın sorumluluğunu vurguluyor

Macron'a, Ruanda soykırımına ilişkin sunulan rapor Fransa'nın sorumluluğunu vurguluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı: Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı: Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz
Macron, Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceği iddiasını sürdürdü

Macron, Türkiye'nin seçimlere müdahale edeceği iddiasını sürdürdü