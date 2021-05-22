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Politika

Çelik ve Kalın, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.05.2021
Çelik ve Kalın, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Anadolu Ajansının kurumsal ilkelerini ve çalışma kurallarını ihlal eden kişi hakkında gerekli hukuki adımlar atılmaktadır. Kaos, kargaşa ve tahrik amaçlı girişimlere karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz."

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