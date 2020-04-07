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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Politika

Çavuşoğlu'ndan Paris'teki Keldani Kilisesi Papazı Dumand'a başsağlığı telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Keldani Kilisesi Papazı Dumand'ı telefonla arayarak, yeni tip koronavirüs nedeniyle Keldani cemaatinden hayatını kaybedenler için, başsağlığı dileğinde bulundu.

Yusuf Özcan   | 07.04.2020
Çavuşoğlu'ndan Paris'teki Keldani Kilisesi Papazı Dumand'a başsağlığı telefonu

Paris

Keldani Kilisesi Papazı Michael Dumand, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dumand, "Hastalık nedeniye cemaatimizden 16-17 kişi öldü. (Çavuşoğlu) Dışişleri Bakanı olarak Türkiye adına başsağlığı için aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum. (Çavuşoğlu) Tüm Keldani cemaatine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tüm dünyayı etkilediğini belirten Dumand, salgının yakın zamanda ortadan kalkması temennisinde bulundu.


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