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Politika

Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Zuhal Demirci   | 29.04.2020
Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında siyasi geçiş ve barış süreçlerini desteklemek için birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Somali'nin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.

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