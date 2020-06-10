Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.