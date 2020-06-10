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Politika

Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.06.2020
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

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