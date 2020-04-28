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Politika

Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.

Tevfik Durul   | 28.04.2020
Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgınla mücadelede çok taraflı kuruluşlarda iş birliği ve eş güdüm konularını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, salgına karşı korunmasız ülkelere destek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydetti.

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