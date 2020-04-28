Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.
Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz #Türkiye-#Polonya-#Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında;— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 28, 2020
-#KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar,
-#NATO’nun gündemindeki konular,
-Bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/cfP3vpK6Ls
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Toplantıda, salgınla mücadelede çok taraflı kuruluşlarda iş birliği ve eş güdüm konularını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, salgına karşı korunmasız ülkelere destek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.