Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile baş başa görüştü.
Ankara
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.
📌#Katar DB değerli kardeşim Şeyh Mohammed’le Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısının hazırlıklarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 5, 2020
📌Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik.
📌Bölgesel ve uluslararası konulardaki mutabakatımızı teyit ettik. pic.twitter.com/0tYAeVBhqI
Görüşmeyi Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu mesajında, "Mükemmel seviyedeki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik. Bölgesel ve uluslararası konulardaki mutabakatımızı teyit ettik." ifadelerini kullandı.
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