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Politika

Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü.

Tevfik Durul   | 10.10.2019
Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ve Rumen mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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