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Politika

Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gelecek hafta video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.

26.03.2020
Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.

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