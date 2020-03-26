Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gelecek hafta video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.