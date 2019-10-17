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Politika

Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 17.10.2019
Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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