Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.
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