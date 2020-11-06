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Politika

Çavuşoğlu: Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi iki yüzlülük

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

Zuhal Demirci   | 06.11.2020
Çavuşoğlu: Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi iki yüzlülük

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'de düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz" diye konuştu.

ABD'deki başkanlık seçimleri

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

"Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.

ABD ile ilişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz"

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